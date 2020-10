Vanessa Incontrada a letto mostra a tutti la sua fiorellina: lo scatto privato

View this post on Instagram

Semplicemente e con tutto il mio affetto un grazie e un besito a tutti voi 😙🦋 . . . . In edicola e online @vanityfairitalia . . . . Fotografo – Max Vadukul @maxvadukul Fashion Stylist – Simone Marchetti on set Assistente Fashion per Preparazione Moda (no on set) – Martina Antinori Assistente Fashion on set – Camilla Fioravanti Talent – Vanessa Incontrada Producer @marinamoretti64 Hair – Irene Greco @irenegrecomilano Make Up – Arianna Campa @closeupmilanoagency Manicure – Carlotta Saettone @wmmanagement