Una recente foto di Vanessa Incontrada postata su Instagram fa sorgere molte dure polemiche per l’aspetto di suo figlio prima scambiato per una femmina e poi criticato per i suoi denti

Vanessa Incontrada ha un figlio oltre che dolce anche molto carino. Ha 11 anni ed è tenerissimo ma a quanto pare, qualcuno, non pensa che abbia tratti molto mascolini (forse perchè è ancora piccolo).

Vanessa e le critiche al figlio: ‘Sembra una femmina’

La bella attrice e presentatrice spagnola non è nuova all’attenzione sul suo aspetto fisico. Vanessa Incontrada esordisce come modella già a 17 anni e da allora è sempre stata alla ribalta sia come attrice che come presentatrice diventando un’icona di bellezza acqua e sapone. Tra i maggiori film per il grande e piccolo schermo troviamo Il cuore altrove, Tutte le donne della mia vita, La classe degli asini e aspettando il sole per citarne alcuni.

Vanessa ha dimostrato nel tempo una grande versatilità ed humor non comune conducendo programmi come Festivalbar 2015 insieme a Fabio De Luigi o Zelig accanto a Claudio Bisio riuscendo ad entrare nel cuore del pubblico. Purtroppo la donna ha dovuto subire molte critiche a causa del suo peso che negli anni ha subito delle modificazioni ma che non ha mai scalfito la sua bellezza e solarità.

La ex modella e attrice ha rivelato in varie interviste televisive e a testate come fanpage.it di essere stata presa di mira in maniera durissima dagli haters a causa del suo essere ingrassata, conseguenza delle gravidanze.

Vanessa, e i commenti cattivi sul figlio

Anche se non è mai piacevole leggere commenti gratuitamente cattivi su di sé una persona, che sia Vip o meno, trova sicuramente meno sopportabile una cattiveria sul proprio figlio. Ed è proprio quello che è successo alla povera Vanessa Incontrada e che ha indignato i suoi numerosissimi fans.

Sotto una recente foto postata dall’attrice infatti, che la ritrae con il figlio undicenne Isal, ha dapprima sollevato i dubbi di moltissimi utenti che hanno scambiato il ragazzino per una bambina e poi sono stati aggiunti alcuni commenti dispregiativi rivolti ai denti del figlio di Vanessa. Più precisamente ironizzando sulle parole d’amore per il figlio della Incontrada a commento della foto:

“E’ L’AMORE CHE CONTA…”

“MA ANCHE IL DENTISTA” con aggiunta di emoticons sbeffeggianti

L’Hater dunque ironizza in maniera cattiva sugli incisivi del bimbo grossi e non perfettamente allineati come accade per altro a moltissimi bambini.

Vanessa di nuovo contro l’odio della rete

I Fan sono subito accorsi in sostegno di Vanessa per criticare la maleducazione dell’hater che aveva già lasciato altri commenti provocatori e che ha aggiunto ulteriori critiche alla madre di Isal:

“CERTO MAI CI PIACE CHE QUALCUNO DICA LA VERITA’ OSANNIAMO SOLO COLORO CHE CI RIEMPIONO DI COMMENTI SDOLCINATI, LO DIMOSTRA LA INCONTRADA CON LE RISPOSTE A TUTTE QUELLE CHE LE DICONO SEI STUPENDA”

Nonostante le polemiche però la foto ha ricevuto davvero moltissimi commenti positivi che sottolineano la somiglianza tra Vanessa e il suo adorato bimbo e la bellezza e solarità di entrambi.

Al momento Vanessa Incontrada non ha risposto alle critiche ed essendo una persona sempre positiva e dolce si concentrerà giustamente sulla bellezza del suo bimbo e sul forte amore che li lega.