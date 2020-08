Terribile lutto a Striscia La Notizia: l’addio sui social di Valerio Staffelli commuove i fan

Striscia la notizia: grave lutto per l’inviato Valerio Staffelli, il messaggio di dolore per la perdita di una persona cara

Sono giorni davvero difficili per il TG satirico di Antonio Ricci. Difatti, è venuto a mancare il papà dell’inviato Valerio Staffelli, Gennaro.

La notizia è stata data dal diretto interessato tramite il suo account Instagram: le parole da brividi per il suo amato papà commuovono i fan.

Lutto per Valerio Staffelli: addio al padre

E’ uno degli inviati di Striscia la Notizia più amati e seguiti: è noto per la consegna dei Tapiri a politici, sportivi e personaggi famosi. Nelle ultime ore, è giunta una drammatica notizia che riguarda proprio Valerio Staffelli: è venuto a mancare, all’età di 82 anni, il padre Gennaro Staffelli. L’uomo, di origini napoletane, ha lavorato per tutta la vita come commerciante e ha sempre appoggiato il sogno di suoi figlio di lavorare sul piccolo schermo.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall’inviato del TG satirico con un messaggio su IG che ha inevitabilmente commosso il popolo del web.

Il messaggio di dolore sui social

Giovedì scorso si è spento, tra l’affetto dei familiari, Gennaro Staffelli. La notizia della sua morte è stata diffusa sui social dal figlio Valerio, con un post dedicato a lui.

Nel dettaglio, l’inviato di striscia la Notizia ha condiviso la foto dell’uomo, accompagnata da un didascalia da brividi. Lo definisce come un uomo ironico, sensibile generoso, buono e molto simpatico, ironico come molti napoletani sanno essere:

“(…) Grazie a lui ho potuto intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito. Comunque ciao “Grande capo” mi mancherai ti voglio bene. RIP 🙏🏻”

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.