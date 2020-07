Valeria Marini è stata una delle protagoniste della puntata del 20 luglio di Ogni Mattina, morning show condotto da Adriana Volpe e in onda sul Tv8. Nell’intervista la giunonica showgirl ha deciso di raccontarsi a tutto tondo non riservando, tra le altre cose, una cannonata ad Antonella Elia.

L’ammaliante diva del Teatro Bagaglino sferra l’ennesimo attacco ad Antonella Elia. Questa volta il tema principale è il reality show Grande Fratello Vip:

Per stemperare le incandescenti dichiarazioni di Valeria Marini, la padrona di casa ha pensato bene di spendere parole al miele nei confronti della sua ex coinquilina del GF Vip:

Dopo le scottanti rivelazioni inerenti Antonella Elia, il co-conduttore Alessio Viola ha deciso di tergiversare e cambiare registro. L’attenzione si è spostata, dunque, sulla vita privata della stellare soubrette.

Impegnata in una relazione sentimentale con Gianluigi Martino, Valeria Marini ha replicato ai quesiti che gli ospiti in studio le hanno rivolto. A Silvana Giacobini, che le ha chiesto l’opinione di sua madre sulla love story con Gianluigi, la showgirl ha risposto così:

“Io spero che mia mamma verrà qui in studio, così risponderà lei… Di sposarmi non mi sposo, assolutamente. A me non piace fare gli annunci sulla mia vita privata, anche perché ho sofferto molto in passato, anche per non ascoltare mia mamma”