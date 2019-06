Valeria Marini in coma dopo l’incidente: la scioccante rivelazione in diretta Tv

Valeria Marini la bellissima showgirl del Bagaglino, fa una confessione choc alla seconda puntata di Io e Te, ecco cosa ha raccontato.

Valeria Marini la bravissima showgirl ed ex ballerina del Bagaglino ha rivelato qualcosa di scioccante. La bella e simpatica Marini, ospite nella seconda puntata di Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco insieme, Valeria Graci e Sandra Milo, ha rivelato qualcosa di veramente assurdo.

Valeria Marini: “Mi feci male e finii in coma”

Nella seconda puntata del nuovo programma Io e te, la bellissima showgirl ha ripercorso passo per passo, la sua carriera parlando anche della sua infanzia. La bella showgirl, ha infatti raccontato di episodio che ha messo a rischio la sua vita.

La Marini ha infatti dichiarato che durante la sua gioventù, ha rischiato di morire a causa di un brutto incidente:

“Feci un incidente stradale molto brutto dopo una tournée teatrale. Mi feci male e finii in coma”

La Marini ha infatti confessato che l’incidente le aveva provocato la paralisi ad un braccio che le impediva di muoverlo. Il dottore l’aveva messa davanti ad una scelta, se operarsi o continuare a fare fisioterapia. Dopo quel giorno però, Valeria Marini ebbe un ottima proposta che le cambiò completamente la vita.

Una vita tra carriera cinema e spettacoli, che ha reso la bellissima showgirl quello che è oggi, un’artista molto apprezzata e amata dal pubblico italiano.

Valeria Marini, la famiglia

Durante l’intervista però la bellissima Marini ha anche raccontato l’amore che la sua famiglia le ha sempre dimostrato. Una famiglia molto riservata, completamente diversa da lei. I suoi fratelli, come racconta la showgirl, sono molto timidi e introversi e non amano molto l foto, a differenza sua. Una famiglia semplice ma che preferivano che la loro bambina diventasse una professoressa. Nonostante abbia preso una strada completamente diversa da quella che desiderava il suo papà per lei, la Marini ha sempre confessato che il suo papà si è sempre detto felice e orgoglioso di lei.