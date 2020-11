Chi la segue è rimasto sconvolto dalla sua bellezza. Valentina Vignali si mostra seminuda dopo un bagno bollente.

Valentina Vignali è una delle donne sportive italiane più seguite su Instagram. Vanta un seguito pari a 2,3 Milioni di followers ed è molto attiva sulla sua pagina, dove pubblica scatti di vita quotidiana.

La Vignali è una giocatrice di basket ed ex gieffina. Proprio al Grande Fratello Vip ha avuto modo di raccontare la sua storia con l’ex Stefano Laudoni. I due sportivi stavano insieme, poi la Vignali lo ha lasciato dopo aver scoperto i suoi tradimenti.

Oggi Valentina è di nuovo felice con Lorenzo, il ragazzo con cui sta dai tempi del GF Vip. Alcuni recenti scatti della sportiva, hanno letteralmente acceso i suoi fan.

La foto dopo la doccia: fantastica

Poche ore fa Valentina Vignali ha postato uno scatto che la ritrae avvolta da semplici asciugamani, che lasciano intravedere tutte le sue forme.

La foto inaspettata ha acceso il web e in particolare i suoi fan, che hanno immediatamente commentato il suo post complimentandosi con la donna per la sua estrema bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Già nei giorni scorsi la Vignali si era mostrata con una mise sensualissima, mentre faceva un bagno caldo in una vasca piena di bolle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La sportiva sa sempre come fare centro con i suoi seguaci, come renderli felici. Il corpo della Vignali è sicuramente una delle sue armi più efficaci e fa sempre faville su internet.

Gli scatti in questione sono diventati virali e hanno lasciato a bocca aperta tutti! Non ci resta che complimentarci con la donna per la sua bellezza magnetica!