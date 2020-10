Un fisico da paura quello di Valentina Vignali. La sportiva dopo il Gf vip si è rimessa in forma e il suo corpo è sempre meno coperto sui social.

Una sportiva che sembra una modella Valentina Vignali. Grazie ai chili persi, oggi la giocatrice di basket è più sicura di sé. E’ per questo che sui social non smette di mostrare le sue curve e le sue linee perfette. In una stories però si è mostrata sin troppo scoperta.

Valentina Vignali, look discutibile

Ancora una volta è ciò che indossa (o meglio non indossa) Valentina Vignali a destare l’attenzione del popolo del web. La 29enne riminese ha su Instagram tantissimi follower conquistati anche grazie al suo talento nel basket e alla sua immensa simpatia. Ma certo, quello che salta all’occhio scrollando il suo profilo, è sicuramente l’immensa bellezza.

Sono più di 2milioni gli italiani (e non) che la seguono.

A Valentina non basta lo sport e il mondo dello spettacolo. Adesso si sta proiettando anche in quello più affascinante della musica.

La Vignalona, infatti, ha provato a sfondare nel mondo del rap qualche mese fa con il suo primo singolo Nada mentre più recente è il singolo “No mercy No shame” (senza pietà, senza vergogna), scritto e interpretato in collaborazione con Dom Blait, famoso nell’underground romano.

Valentina, dopo i pancakes si interroga sul dialetto regionale

Valentina ha voluto un po’ giocare con i fan domandando loro curiosità sul dialetto. Dopo i mini video in cui si mostra intenta a creare deliziosi pancakes, Valentina ha chiesto ai suoi fan se il dialetto lo usano o lo capiscono solamente.

Ovviamente, non poteva non cimentarsi nella lettura in diretta di una barzelletta tipicamente regionale con tanto di traduzione per i non compaesani.

ma ciò che ha attirato di più l’attenzione dei fan è il modo in cui Valentina ha dato il buongiorno. Sul suo corpo sinuoso una maglietta molto corta – cit “al limite del presentabile” – che basta poco a farle scoprire le mutandine. La Vignali in déshabillé ovviamente ha fatto il giro del web.