Grande Fratello, il water troppo sporco: Valentina Vignali indaga sul colpevole ‘Disgustoso’

Nella casa del Grande Fratello 16 scoppia il caos a causa di alcune abitudini non troppo pulite di alcuni concorrenti… Valentina Vignali furiosa

Sappiamo che, soprattutto negli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia, si stanno creando dinamiche che hanno messo a dura prova la stabilità dei concorrenti.

Grande Fratello, il bagno sporco fa innervosire Valentina Vignali

Siamo agli ultimi step del reality show e pare sia successa, poco fa, una cosa che ha scosso in particolar modo la concorrente cestista Valentina Vignali, ex di Stefano Laudoni e attuale fidanzata di Orlando di Lorenzo.

Al Grande Fratello scoppia lite nella Casa. Valentina si infervora contro uno degli inquilini del reality, arrivando a dire:

«È disgustoso».

E’ sabato pomeriggio. I concorrenti, immediatamente dopo aver giocato per alcune ore a calcio tennis in giardino, cominciano a prepararsi per la cena. Tuttavia, quando Valentina Vignali entra in bagno, scoppia il caso.

«Chi è andato in bagno 5 minuti fa? Non si può entrare, è sporco»

Strilla iraconda la sportiva. Nessuno degli inquilini si autodenuncia ed è come un immenso urlo all’omertà, che anche a molti telespettatori non è andato giù.

Grande fratello, il giallo su chi abbia lasciato il bagno tutto sporco

E così inizia il giallo. La Vignali è furiosa per l’omertà e Francesca De Andrè replica:

«Sono più puliti i bagni degli autogrill».

A porre un (momentaneo) rimedio alla situazione ci ha pensato la dolce Erica, che si è occupata delle pulizie del bagno della discordia. Taylor Mega invece esorta i coinquilini a cambiare discorso:

«Non è carino per chi ci sta guardando».

Eppure, la gente a casa pare non aver gradito l’omertà di alcuni concorrenti della casa. Che il perfido e macchinoso Grande Fratello prenda dei provvedimenti? Lo scopriremo nella puntata di stasera, 3/06/2019.