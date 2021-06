Chi sono Valentina e Tommaso di Temptation Island: lui è più piccolo di 19 anni

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su una delle coppie protagoniste di quest’edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Valentina e Tommaso compongono una delle nuove coppie di quest’edizione di Temptation Island.

Siamo andati alla ricerca di tutte le informazioni su di loro, scopriamole insieme!

Chi sono Valentina e Tommaso di Temptation Island

Valentina e Tommaso stanno insieme da un anno e sette mesi. Lei ha 40 anni, mentre lui 21 e si è diplomato poco tempo fa visto che ha perso un anno a causa della bocciatura.

I due hanno una differenza di 19 anni, che si ripercuote all’interno della relazione: Tommaso, infatti, soffre di una pericolosa gelosia, che ostacola il quieto vivere della fidanzata.

Entrambi si dichiarano molto innamorati e “incastrati perfettamente” anche dal punto di vista della passione.

Ciononostante, Valentina lamenta una sofferenza profonda a causa della malattia di Tommaso, che le impedisce di fare qualsiasi cosa, persino di andare al mare.

La loro avventura a Temptation Island

I telespettatori non stanno nella pelle e non vedono l’ora che inizi la trasmissione di Canale 5 per seguire il percorso di questa coppia, che promette del vero trash televisivo.

Siamo sicuri che Tommaso non riuscirà a reggere il rapporto che si instaurerà tra Valentina e i single del villaggio, mentre lui allo stesso tempo farà tutto ciò che vuole.

Le dichiarazioni della coppia hanno già scatenato varie polemiche sui social: in particolare, una frase pronunciata da Tommaso ha fatto infuriare moltissimi fan della trasmissione di Canale 5:

“Mi sono trovato la bambola così come la volevo io.”

Molti telespettatori hanno sottolineato come una frase del genere sia gravissima e come non dovrebbe essere permesso a persone affette da seri disturbi narcisistici di partecipare a trasmissioni televisive, viste da un target di età prettamente adolescenziale.