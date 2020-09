Amici, ricordate Valentina? Oggi è uno schianto: irriconoscibile la ‘preferita’ di Emma Marrone

View this post on Instagram

Tu sei il tuo posto giusto. Tu sei il tuo scudo, la tua guerra, la tua vittoria, la tua sconfitta. Tu sei il tuo sorriso, la tua tristezza, la tua indifferenza. Tu sei tutto ció che gli altri non vedono e tutto ció che gli altri non dicono. Tu sei il tuo oggi e sarai il tuo domani. Tu sei il tuo spazio che si da tempo ed il tuo tempo che trova il suo spazio. Tu sei la forza che si nasconde dietro la tua paura. Tu sei gli occhi che vedono oltre. Tu sei ogni passo che sbaglierai ed ogni sbaglio per cui farai un passo in avanti. Tu sei tutto ed il contrario di tutto. Tu sei il tuo primo dovere e la tua prima responsabilità. Vinci te stesso e vincerai la guerra più importante…la tua pace interiore. V.T. Ph. @e.soulstudio #thoughts #night #life #wildheart #happinessisachoice #youarethereason #seethrough #goodnight #tomorrow #here #now #forever #lonewolf