Soffia il vento del cambiamento nella vita di Valentina Persia. La celebre comica ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 non resiste alla tentazione di rinnovare la propria immagine e dice addio alla sua folta criniera di riccioli.

Dall’alto del suo profilo Instagram, dove vanta 182 mila followers, la sferzante romana si mostra ai fan con un’acconciatura che non aveva mai esibito: un liscio super lucente, composto e vellutato.

Valentina Persia ha detto (temporaneamente) addio ai suoi riccioli rossi e si è regalata un liscio setoso. Nella sua gallery di Instagram è possibile apprezzare gli scatti fotografici che immortalano gli hair-stylist e il risultato finale.

Valentina Persia sta decisamente meglio con i capelli lisci! Sembra una 40enne… Messa in piega approvata 👍🔝💯💇Speriamo non torni come prima al prossimo shampoo 🙄

