Uomo colpito dalla valanga nel Bellunese, ritrovato il corpo senza vita

Sciatore perde la vita in Val Travenanzes durante un’uscita con gli amici.

Nonostante i soccorsi per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La tragedia

È avvenuto questa mattina a Val Travenanzes, vicino Cortina D’ampezzo, il tragico evento che ha portato alla scomparsa di un uomo cinquantenne di Badia (Bolzano).

Lo sciatore altoatesino aveva deciso di trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta, in movimento e in compagnia di due amici, ma nella discesa è stato travolto da un cumulo di neve distaccatosi in seguito a una valanga.

Sono seguite le ricerche dello sciatore che nel pomeriggio è stato rinvenuto senza vita a 80 centimetri sotto la neve.

La discesa mortale

Una volta raggiunta la cima di monte Cavallo e Casale, dopo la salita del Mont De Campestrin, i tre amici hanno deciso di scendere verso la Val Travenanzes.

I primi a partire sono stati i compagni di sciate, lo sciatore di Badia li aveva seguiti poco dopo tenendosi loro distanziato.

Ma il suo tragitto sugli sci è stato presto interrotto da un cumulo di neve che lo ha travolto e inghiottito, portandolo a gran velocità e per novecento metri nel vallone adiacente quello che avevano deciso come luogo d’arrivo.

Intanto i due amici hanno cercato di scendere fino a che sono rimasti bloccati dal percorso deviato e interrotto dalla valanga.

I soccorsi

Una volta lanciato l’allarme, i soccorsi sono intervenuti con un elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto la slavina.

Le ricerche sono partite dal basso dell’ammasso di neve. L’Artva (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga) in poco tempo ha individuato il corpo dello sciatore. A seguire il tecnico di eliosoccorso con un’unità cinofila hanno individuato con precisione il punto dove scavare e lo sciatore è stato riportato alla luce, purtroppo senza vita, come ha constato il personale medico arrivato sul posto.

Infine i due sciatori sono stati caricati su un elicottero e portati a valle.