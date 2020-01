Vacanze di Carnevale: tutte le date delle festività e calendario scolastico

Lasciate alle spalle le festività di Natale e Capodanno quando arriveranno quelle di Carnevale? Tutte e date delle vacanze previste

Cosa prevede il calendario scolastico 2020 per le vacanze di Carnevale? Scopriamo le date Regione per Regione.

Carnevale, una delle festività più amate da grandi e piccini

Carnevale è una delle feste più attese sia da bambini che adulti. Non solo perché si sta a casa da scuola ma anche e soprattutto per la tradizione di mascherarsi e festeggiare per le piazze italiane.

Maschere e scherzi divertenti la fanno da padrone infatti, sempre accompagnate da carri allegorici dai più tradizionali ai più moderni e dissacranti che animano e rallegrano con le loro sfilate le vie delle città insieme ai tradizionali coriandoli e stelle filanti.

E poi i molti dolci e leccornie che accompagnano la festa come le tradizionali chiacchere, le frittelle e gli struffoli.

Ogni regione ha le sue maschere e le sue tradizioni culinarie ma è comune la voglia di divertirsi e di ricordare un passato bucolico e a volte boccaccesco.

Le date delle vacanze del Carnevale 2020

Per questo anno a doppia cifra siamo fortunati: il Carnevale cade solo sei settimane dopo il 6 gennaio che ha segnato la fine delle vacanze natalizie.

Precisamente i due giorni clou della festività, Giovedì e Martedì Grasso saranno rispettivamente il 20 ed il 25 febbraio, con il giorno di Carnevale che cadrà ovviamente la domenica 23.

Ovviamente i più interessati ai giorni di vacanza sono gli studenti e le loro famiglie che sanno che per qualche giorno dovranno organizzarsi durante la chiusura delle scuole.

Premesso che non tutte le scuole chiuderanno ed altre anche all’ultimo potranno decidere di usufruire di alcuni giorni “liberi” a loro discrezione da utilizzare durante l’anno scolastico, vediamo quali sono le comunicazioni circa le vacanze dalle regioni come riportato da Studenti.it:

– Piemonte: da lunedì 22 al 26 febbraio 2020

– Trentino-Alto Adige: Dal 22 al 25 febbraio 2020

– Veneto: dal 24 al 26 febbraio

– Campania: 24-25 febbraio

– Valle d’Aosta: dal 24 al 26 febbraio

– Basilicata: 24 e 25 febbraio

– Bolzano: dal 22 al 29 febbraio

– Abruzzo: 25 febbraio

– Friuli Venezia Giulia: da lunedì 24 al 26 febbraio 2020

Per quanto riguarda la Lombardia invece dal momento che tradizionalmente è in vigore il cosiddetto Carnevale Ambrosiano, la festività e dunque le vacanze sono slittate di una settimana circa e ricadrà il weekend successivo.