Usa, Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021

A candidarlo è stato Tybring-Gjedde, membro del parlamento norvegese che ha riconosciuto a Trump un ruolo peculiare nell’accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti.

Quest’anno i candidati sono oltre 300, un record storico per il riconoscimento.

Candidatura di Trump al premio Nobel

Il presidente americano, Donald Trump, è stato nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021. Come riferisce anche Il Corriere, la nomina è arrivata in vista del ruolo ricoperto dal presidente nell’accordo tra Israele ed Emirati Arabi.

L’accordo dovrebbe essere siglato il prossimo 15 settembre alla Casa Bianca, sancendo così la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il vincitore del Premio Nobel sarà annunciato il prossimo anno, ad ottobre 2021, quando sarà ormai concluso il mandato di Trump.

A rivelare la candidatura del presidente americano è stata l’emittente televisiva Fox News, tramite Christian Tybring-Gjedde, membro del parlamento norvegese e presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato.

Il riferimento ad Obama

Sarebbe stato lo stesso Tybring a presentarla, come già fatto nel 2018 dopo il vertice di Singapore con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un.

“Credo abbia fatto più di gran parte dei candidati per raggiungere la pace fra le nazioni”

ha fatto sapere Tybring-Gjedde.

“Ci sono persone che hanno ricevuto il Premio Nobel per la pace negli ultimi anni che hanno fatto molto meno di Donald Trump: ad esempio Barack Obama non ha fatto nulla”

ha proseguito il parlamentare.