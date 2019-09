Uragano Dorian, raffiche di vento sino a 350 km/h: evacuazioni e paesi sotto l’acqua

L’uragano Dorian ha raggiunto la categoria 5 e adesso sta investendo tantissimi paesi, tra evacuazioni e inondazioni al pari di uno Tsunami. Che cosa sta succedendo?

Da categoria 3 a categoria 5, ora l’uragano Dorian assume le fattezze di un vero e proprio mostro. Un allame per la quale non tutti sono preparati.

L’evoluzione e la devastazione di Dorian

Si è rafforzato e lo sta facendo sempre di più, diventando di categoria 5 e facendo temere le intere popolazioni.

Ha raggiunto le Bahamas ed è proprio in quel punto che ha deciso di scaricare tutto il suo potere. Sono tante le indiscrezioni che arrivano e sembra proprio che la parte di Mash Harbon – 6.000 abitanti – sia stata completamente sommersa dall’acqua e tantissimi residenti chiedono aiuto, dopo che il vento ha portato via i tetti delle case.

La sua furia è stata registrata con una velocità paria 297 km/h che sono poi diventati 350 Km/h. Il Miami National Hurricane Center ha confermato quanto sopra e per le prossime ore si attendono numerosi ulteriori disastri.

Un filmato girato a Cooper’s Town mostra delle onde altissime che si portano verso terra rilasciando dei pericolosi spruzzi che si dirigono direttamente sulla costa.

Gli altri Paesi a rischio

Il South Carolina è in stato di emergenza e il Governatore ha ordinato le evacuazioni obbligatore per un milione di persone. Nonostante gli Stati Uniti siano “abituati” e attrezzati per certi fenomeni naturali, questo non si ripeteva dal 1980 con una entità di categoria 5.

Evacuazioni anche in Florida per 148 mila persone, dove nella serata di oggi il devastante nemico della natura dovrebbe abbandonare questi luoghi.

Naturalmente scuole, aeroporti, strade, resort sono stati chiusi e tutte le persone invitate a cercare un rifugio sicuro sino a quando la furia non andrà a scemare.

Il Presidente Donald Trump monitora la situazione, pronto a far intervenire in ogni evenienza.