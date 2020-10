Uomo ucciso a coltellate in Umbria: fermato il presunto killer

È in stato di fermo il presunto killer dell’uomo ucciso a coltellate in Umbria: si segue la pista passionale.

Uomo ucciso a coltellate in Umbria e si segue la pista passionale per delle avances di troppo. Ecco la prima ricostruzione.

Uomo ucciso a Umbertide

Un uomo di 35 anni di origini marocchine è stato ucciso ieri a Umbertide – Umbria – a coltellate e si segue una pista passionale. A raccontare dell’accaduto è La Nazione e dalle prime indagini sembra chiaro che il dramma si sia consumato per delle avances di troppo ad una donna.

Secondo una prima ricostruzione, all’interno dell’appartamento dove è avvenuto il feroce omicidio abitavano una donna insieme al compagno. La vittima – nome già noto alle Forze dell’Ordine – avrebbe passato la serata con alcuni amici e tra questi c’erano anche la donna e il suo compagno, entrambi connazionali dell’uomo ucciso. Quest’ultimo avrebbe rivolto alla donna degli apprezzamenti ma le sue avances sono state rifiutate.

Dopo la mezzanotte l’uomo di 35 anni, in evidente stato di ebrezza, ha raggiunto l’abitazione della donna e del compagno insistendo con le avances e nuovamente rifiutato dalla stessa. Vista l’insistenza la donna chiama il compagno di 42 anni in suo aiuto che è arrivato con un coltello.

La lite si è trasformata in omicidio e il cadavere del 35enne è stato trovato in bagno in un lago di sangue dopo essere stato raggiunto da 3 coltellate.

Il fermo del presunto killer

Sul posto è stato trovato il fendente spezzato dalle ferite inferte insieme ad un mattarello. Sul posto immediato l’arrivo delle Forze dell’Ordine che hanno ascoltato tutta la vicenda fermando il presunto killer. La squadra dei rilievi sta operando per ricostruire tutta la questione di cosa sia accaduto nell’ordine quella sera.

Per ora il presunto killer è stato fermato ma nelle prossime ore si avranno ulteriori elementi per mettere un punto a questo delitto passionale.