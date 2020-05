Gemma Galgani e Valentina Autiero ai ferri corti. La dama torinese, inviperita a causa della sua rivale in amore, fa esplodere una nuova telerissa nello studio di Maria De Filippi.

Lo scontro è servito. Urla e accuse al Trono over di Uomini e Donne, dove va di scena un’atomica rissa televisiva. Gemma Galgani e Valentina Autiero se ne dicono di tutti i colori, ancora una volta.

Nel caotico studio di Maria De Filippi, la dama torinese si scalda. Di fronte a lei c’è Valentina, altra veterana della trasmissione. Gemma si sgola, la situazione degenera.

In pochi minuti Valentina si infuria e, non trovando argomenti per ribattere alle accuse, si lancia in un’aggressiva invettiva. Interviene la conduttrice per sedare gli animi.

Trono over, Valentina Autiero nel radar di Gemma Galgani

È furiosa, Gemma Galgani. La scintilla che fa scoppiare la querelle è ancora una volta il giovane Sirius, oggetto del contendere. Nell’ultima puntata del popolare dating show di Canale 5, la settantenne piemontese si scaglia contro Valentina Autiero e lei reagisce bruscamente.

Gemma è sempre più decisa a proseguire la conoscenza con il suo spasimante Nicola Vivarelli, in arte Sirius. Sembra che la dama faccia fa sul serio con il ventiseienne toscano, il quale la rassicura:

“Con me non devi aver paura…”

Decisamente infatuata del prestante marinaio, la Galgani esclama:

“Sento che c’è qualcosa di molto forte tra di noi…”

E mentre Gemma non riesce a reprimere la sua gelosia nei riguardi del seducente marinaio, a calamitare l’attenzione e la curiosità del pubblico ci pensa la ex fidanzata di Sirius, tornata prepotentemente nella vita del corteggiatore.

Infatti, stando alle recenti interviste della ragazza, il caparbio toyboy si starebbe prendendo gioco della Galgani e non sarebbe interessato ad intraprendere una relazione di tipo sentimentale con lei.

Un copione trito e ritrito a Uomini e Donne, del quale gli aficionados del programma non ne sentivano affatto la mancanza.