Uomini e Donne, triangolo d’amore tra Gemma, Sirius e Valentina Autiero

Semplice simpatia o potenziale attrazione? Tra Nicola Vivarelli e Valentina Autiero c’è già chi ci vede del tenero. A Uomini e Donne prende forma il più pazzesco dei triangoli amorosi.

Il gossip colpisce inesorabile e questa volta va a pescare nello studio televisivo di Uomini e Donne. Anche quest’anno dietro le quinte del Trono over si vocifera di un flirt galeotto tra i protagonisti della trasmissione.

Basta poco per infiammare i pettegolezzi e le indiscrezioni. Può capitare a tutti, infatti, di rivolgere uno sguardo accattivante, un sorriso più ammaliante del solito o un complimento lusinghiero, facilmente fraintendibile.

Ma nelle ultime ore ecco che i rumors prendono forma. Nello storico dating show pomeridiano di Canale 5 si parla di un clamoroso intreccio amoroso formato da Gemma Galgani, il suo corteggiatore Sirius e Valentina Autiero, dama del parterre del Trono over.

Gemma, Sirius e Valentina: triangolo pericoloso al Trono over

Nella puntata di giovedì 14 maggio di Uomini e Donne arriva un colpo di scena inaspettato. Gemma Galgani e Valentina Autiero si contendono il giovane cavaliere Nicola Vivarelli, alias Sirius, creando un’imbarazzante situazione di triangolo amoroso.

La conduttrice Maria De Filippi, infatti, avrebbe notato degli sguardi languidi e sospetti tra Sirius e Valentina. E proprio in merito al loro pericoloso gioco di sguardi, la donna si sarebbe così difesa:

“Se mi piace? Io l’ho detto che è un bel ragazzo. Non è che mi nascondo. Lui ha degli occhi bellissimi e noi ci guardiamo spesso…”

Per tutta risposta, il 26enne toscano incassa il complimento e replica così:

“Ti ringrazio, a me fa molto piacere. Posso solo ringraziarti. Mi ha fatto assolutamente piacere”

Sembra, dunque, che Nicola Vivarelli non perda tempo a flirtare con la dama Valentina Autiero proprio sotto gli occhi di tutti. Strategia televisiva? Voglia di suscitare gelosia? Le intenzioni di Sirius non sono affatto chiare, ma il suo atteggiamento non passa di certo inosservato.

Valentina Autiero si frappone tra Gemma e Sirius: la reazione della dama torinese

Alla luce dei risvolti inaspettati tra l’aitante Sirius e la spavalda Valentina Autiero, a prendere la parola è stata Gemma: