La nota opinionista di Uomini e Donne ha sconvolto tutti con alcune affermazioni a luci rosse, che hanno coinvolto Gemma Galgani.

Argomenti tabù sono stati toccati nel corso di uno degli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne, che hanno letteralmente lasciato basito lo studio e il pubblico a casa.

Uomini e Donne: siparietto a luci rosse dopo la sfilata

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne si è consumato un vero e proprio siparietto a luci rosse, diventato immediatamente virale sul web!

L’evento si è verificato nel corso della sfilata del trono over, a cui ha preso parte, come sempre, anche Gemma Galgani.

La dama torinese ha sfilato sotto gli occhi dei presenti e del pubblico a casa, indossando soltanto un maglione di lana.

La donna ha espresso il sogno romantico di cenare a lume di candela con il suo lui, in un faro.

Gemma, come sempre, ha raccontato in maniera travolgente quelli che sono i suoi desideri d’amore, ma questa volta qualcuno è intervenuto per stroncarli.

Si tratta di Tinì, che, senza peli sulla lingua, è intervenuta, lasciando tutti a bocca aperta.

L’intervento di Tinì sconvolge tutti

La nota opinionista di Uomini e Donne ha fatto un intervento sconvolgente nel corso di uno degli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne.

La donna ha dato la sua personale interpretazione del desiderio di Gemma, creando scalpore all’interno dello studio.

“Non so Maria se si può dire, ma il faro è un messaggio fallico.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)



La dama torinese è rimasta sbigottita dalle parole di Tinì e le ha immediatamente risposto:

“Ma Tinì, Ma puoi rovinare il mio sogno romantico in questo modo? Ti facevo più romantica!”

Il video dell’esternazione di Tinì è diventato virale e ha provocato l’ilarità del web!