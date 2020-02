Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, spiazza la conduttrice Maria De Filippi: “L’hai fatto morire”

Il programma in onda ogni giorno su Canale Cinque, Uomini e Donne, è ormai uno dei programmi più visti degli ultimi 10 anni. A condurlo da sempre, è la bravissima Maria De Filippi insieme al suo cast eccezionale. A rendere unico però il programma sono anche i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Tina Cipollari gaffe a Uomini e Donne

La bella Tina ormai è una dei personaggi più importanti del programma e senza di lei non sarebbe lo stesso. Pare però che Tina negli ultimi anni abbia più volte detto e fatto cose che hanno spiazzato il pubblico di Canale Cinque. Scatenata ed esuberante, la bella Tina, pare che abbia sconvolto la conduttrice nell’ultima puntata di Uomini e Donne.

Nell’ultima puntata del trono Over, però pare che Tina non abbia saputo mantenere a freno la sua lingua, sopratutto se si parla di Gemma Galgani. In quell’occasione però pare che Tina abbia esagerato clamorosamente.

Tina Cipollri:”È morto”

Tina nell’ultima puntata del trono Over, pare che non si sia smentita parlando ancora una volta di Gemma e dei suoi ex amori. L’opinionista infatti ha parlato di un ex cavaliere del trono Over, che per un po di tempo ha frequentato la bella Gemma Galgani.

L’opinionista infatti avrebbe fatto il nome di Ennio, esclamando che addirittura fosse morto:

E’ stata anche con quella buonanima di Ennio…”

ma Maria è intervenuta subito riferendo a Tina non è assolutamente cosi:

“Ma sì che è morto dai…Si sa…”

Ovviamente Ennio non è assolutamente morto, ma Tina era convinta che lo fosse.