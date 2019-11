Ricordate Tara e Cristian di Uomini e donne? Ecco che fine hanno fatto dopo la grande popolarità

Tara e Cristian, una delle coppie più amate di Uomini e donne ma che da tempo non si vede più nel programma. Ecco che fine hanno fatto i 2

Nella trasmissione di Uomini e Donne Tara Gabrieletto e Cristian Galella sono state una delle coppie più amate d’Iitalia. I due ormai insieme da anni, pare che abbiano cambiato vita.

Tara e Cristian cosa fanno oggi

I due giovani si sono conosciuti all’interno del programma televisivo di Uomini e Donne condotto dalla bravissima Maria De Filippi. La scelta tra i due non è stata come tutti desideravano con poltrone e petali di rose, ma improvvisa durante un romantico balletto tra i due. Nonostante la scelta non sia avvenuta nel modo più romantico possibile i due sono usciti finalmente dal programma dove hanno deciso di viversi a 360°.

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne la bellissima coppia ha partecipato anche a diversi programmi televisivi come Temptation Island dove Crisitian ha chiesto a Tara di sposarlo.

I due infatti sii sono sposati subito dopo nel 2016 nonostante gli ostacoli della loro relazione.Pare infatti che prima di celebrare il loro matrimonio, i due avrebbero rimandato il matrimonio a causa di una crisi di coppia.

Tara e Cristian lontano dai riflettori

La coppia Tara e Crstian uscita ormai da anni dal programma di Maria De Filippi, oggi sono una coppia sposata e felice, ma durante una recente intervista, in molti hanno chiesto ai due il perchè non sonopiù presenti nel programma di Uomini e Donne.

La stessa Tara che è una di quella che non le manda a dire ha infatti dichiarato:

“Beh mi sembra che non siamo le uniche persone a non essere invitate, anche altre coppie. Almeno ho letto così sul web. Ma ragazzi non succede nulla, anzi. Poi vi dirò, essere invitati per fare dei giochi anche no sinceramente, lo vedo tempo sprecato.

Poi ha continuato:

A maggior ragione alle scelte di persone che comunque non conosco e a cui comunque non sarei andata. Quindi anche no”.

I due a quanto pare anche fuori dalle telecamere sembrano essere felici e oggi si godono la loro vita da sposati circondati dall’affetto e dall’amore di amici,parenti e i loro adorabili animali.