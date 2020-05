Fanpage ha scavato nel passato di Davide Basolo, noto corteggiatore di Giovanna Abate. È emerso un dettaglio inconfessato che non sta passando inosservato.

Davide Basolo, noto al pubblico come l’Alchimista, è uno dei protagonisti di rilievo di questa edizione di Uomini e Donne. Non tutti sanno che il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate nasconde un segreto inconfessato del suo passato.

Il ventisettenne ligure, che per settimane ha celato la sua identità dietro la celeberrima maschera di Salvator Dalì, adesso sta calamitando l’attenzione mediatica per un’altra motivazione. Non tutti sono a conoscenza del fatto che, prima di corteggiare la tronista, la vita sentimentale di Davide Basolo è stata segnata da un’importante ex fidanzata.

Davide Basolo, affiora un segreto della sua sfera privata

A svelare questo scottante gossip è stato il seguitissimo sito web Fanpage, che ha scavato nel passato del tenebroso corteggiatore, portando a galla un’informazione privata. Un particolare che non è passato affatto in sordina.

Dopo aver snocciolato le sue relazioni passate, Fanpage ha appreso che l’Alchimista ha avuto una ex fidanzata di discreta importanza:

“Nata 24 anni fa, Elena è originaria di Carrara. È una modella, lavora nel campo dell’estetica e tra il 2016 e il 2017 ha partecipato alle selezioni di Miss Italia. Davide e Elena sarebbero stati insieme per circa un anno, a cavallo tra il 2017 e il 2018”

I giornalisti di Fanpage hanno inoltre scoperto che:

“è stata l’ultima fidanzata importante di Davide, ma la loro storia non sarebbe finita bene. Da quel momento in poi Basolo non avrebbe avuto altri legami romantici di spessore. Giovanna Abate sarebbe la prima ad avergli fatto battere davvero il cuore dopo la rottura con Elena”

Proprio come è capitato a numerosi protagonisti del dating show di Maria De Filippi, anche l’Alchimista è finito in pasto ai giornalisti di gossip. Davide Basolo, suo malgrado, sarà costretto a ripercorrere i passi del suo vissuto sentimentale e mettere a tacere gli incalzanti rumors.