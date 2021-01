Uomini e Donne, spoiler: il compleanno di Gemma, Riccardo e Roberta chiudono

Ecco tutto quello che sappiamo su ciò che avverrà nella prossima attesissima puntata del dating show di Maria De Filippi.

Il 19 gennaio 2021 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne, che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi giorni.

Durante l’appuntamento del dating show, non ancora trasmesso su Canale 5, Gemma Galgani ha festeggiato il compleanno in maniera molto particolare.

Inoltre, ampio focus è stato dedicato a Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Maurizio Guerci.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani protagonista assoluta

Nella prossima puntata del dating show di Canale 5, il pubblico assisterà alla celebrazione del compleanno di Gemma Galgani.

Per l’occasione, Tina Cipollari si presenterà con una torta, mentre i due Maurizio con due mazzi di fiori.

La dama torinese sembrerà apprezzare molto i gesti che le sono stati riservati, dopo di che deciderà di chiudere con il 40enne Gianluca.

Inoltre, la torinese farà delle incredibili esternazioni su Maurizio Guerci, che l’aveva piantata in occasione del Capodanno.

Gemma sostiene che l’uomo l’abbia tradita con un’altra donna e rivela che nei prossimi giorni porterà le prove.

Anticipazioni Uomini e Donne: Roberta e Riccardo chiudono

Nella prossima puntata del dating show, il pubblico scoprirà importanti novità sulla coppia costituita da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

La dama racconterà di aver litigato con Riccardo a causa di Ida Platano e di aver voluto dormire in un letto separato da quello del cavaliere.

Nonostante i tentativi di rappacificamento da parte di Roberta, Riccardo non ne ha volute sentire e non le ha parlato per tutta la settimana.

Nel corso della registrazione, Roberta e Riccardo hanno comunicato la decisione di chiudere la loro frequentazione.

A quel punto, Tina e Gianni hanno accusato Guarnieri di essere estremamente permaloso.

Alla fine della puntata, scoppierà una lite anche tra Armando e Aurora, per via del sito che metterebbe spesso in cattiva luce Incarnato.