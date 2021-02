Uomini e Donne SPOILER: due nuovi tronisti, un vecchio ritorno, la scelta di Sophie

Maria mette alle strette Maurizio e Riccardo, arrivano due nuovi tronisti del trono classico. Questo e molto altro nelle prossime puntate del dating show.

Il 2 e il 3 febbraio 2021 sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda nei prossimi giorni.

Di seguito vi sveliamo tutte le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne: I nuovi tronisti del trono classico

Un ex volto noto del trono over è tornato in studio per una resa dei conti. Si tratta di Veronica Ursida, che si è confrontata con l’ex fidanzato, Armando Incarnato.

La donna è probabile che sia tornata in studio per difendersi dagli attacchi di Incarnato e di Gianni Sperti, che hanno accusato lei e Aurora Tropea di spoilerare i contenuti delle registrazioni alle pagine di gossip.

Inoltre, la donna avrebbe chiesto alla redazione di tornare a far parte del parterre femminile.

Nel frattempo, Sophie Codegoni sarebbe pronta per scegliere, dopo aver fatto un’esterna sia con Giorgio che con Matteo.

Nella registrazione non sono mancati gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, mentre Gero ha interrotto le conoscenze con Licia e Claudia, perché non vuole frequentare donne con figli.

Infine, sono stati presentati due nuovi tronisti: Giacomo, un videomaker di 25 anni appassionato di tatuaggi, e Massimiliano, 20enne romano con una storia difficile.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria mette alle strette Maurizio e Riccardo

Maria De Filippi ha messo alle strette Maurizio e Riccardo, chiedendo loro di esprimere una volta per tutte una preferenza.

La padrona di casa ha addirittura spinto i due a fare una scelta come quella del trono classico, con le due sedute e i petali.

Maurizio, però, ha continuato a mostrarsi indeciso tra Gemma e Maria, mentre Riccardo non ha voluto abbandonare lo studio con Roberta, perché teme che la donna lo faccia soffrire.

Nel frattempo, i tronisti Giacomo e Massimiliano hanno incontrato 14 ragazze, con le quali cominceranno a uscire in esterna.