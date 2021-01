Uomini e Donne, SPOILER: Giorgio lascia e Beatrice va via

Ecco tutto quello che accadrà nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, in base alle anticipazioni delle registrazioni del dating show.

Mercoledì, 13 gennaio 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne.

Nel corso della registrazione, il tronista Davide Donadei ha rimandato, ancora una volta, la sua scelta, che dovrà avvenire tra Chiara e Beatrice.

Novità anche per il trono over, dove Gemma ha avuto modo di confrontarsi con Maurizio dopo la rottura inaspettata di Capodanno.

Questo e molto altro in base agli spoiler sulla registrazione, che andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’indecisione di Davide

Continua a essere tanta l’indecisione di Davide Donadei, che settimane fa aveva annunciato l’intenzione di scegliere una tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore.

Il tronista ora fa un passo indietro e si dice indeciso sul da farsi. La notizia ha scatenato la rabbia delle due corteggiatrici, che hanno manifestato l’intenzione di andarsene.

Nel corso della puntata, Beatrice uscirà dallo studio quando vedrà l’esterna con le effusioni tra Davide e Chiara.

Il tronista si giustificherà dicendo di aver avuto bisogno di manifestazioni d’affetto da parte di entrambe, dopo di che raggiungerà Beatrice in camerino e la convincerà a restare.

Anticipazioni Uomini e Donne: news su Gemma, Maurizio, Sophie e Giorgio

Gemma chiederà a Maurizio il motivo del suo avvicinamento nel corso della puntata precedente e il cavaliere le confesserà di averla consolata nel backstage solo per rispetto di quanto c’è stato tra loro.

La dama, poi, darà il suo numero a due cavalieri del parterre, di cui uno ha soltanto 40 anni.

Nel frattempo, Giorgio, corteggiatore di Sophie, non si è presentato in studio e la tronista ha comunicato che cercherà il giovane per convincerlo a ritornare.

Per scoprire cos’altro accadrà, non rimane che attendere la messa in onda del dating show su Canale 5!