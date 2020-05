Uomini e donne, Sirius e Pamela: il ballo che fa imbufalire Gemma

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, la soap continua. Il toyboy toscano balla con un’altra dama e Gemma implode su se stessa.

Uno strano andirivieni dalle parti del Trono over di Uomini e Donne. Mentre i telespettatori restano in attesa di assistere ai risolti tra Gemma e Sirius, nuovi colpi di scena si verificano nello studio di Maria De Filippi.

Il rapporto tra la dama piemontese e il toyboy toscano, complesso fin dall’inizio, implode tra gelosia e incomprensioni. Una nuova minaccia, infatti, turba e destabilizza Gemma Galgani.

Trono over, il ritorno di Pamela Barretta intralcia i piani di Gemma

Nella puntata di mercoledì 20 maggio, Pamela Barretta torna nello studio del Trono over. La conduttrice Maria De Filippi le ha chiesto di tornare nel parterre femminile e Pamela, ancora turbata per l’epilogo della love story con Enzo Capo, fa il suo coming back in trasmissione.

Pamela balla e chiacchiera con Sirius. Il ballo tra il ventiseienne e la quarantenne scatena la gelosia di Gemma, che si sente minacciata dalla presenza della donna. Il ballo tra i due ha creato non pochi sospetti e in rete è esplosa la fantasia del pubblico.

Uomini e Donne, tre dame ai piedi di Sirius

Si sa, un sentimento di gelosia che implode anziché esplodere, è come una bomba ad orologeria. E Gemma Galgani ne è consapevole. Dopo il ritorno di Pamela Barretta, si creeranno nuovi inaspettati quadrilateri amorosi?

Esiste la possibilità che nel caotico studio di Uomini e Donne arrivino nuove protagoniste determinate a conquistare l’attenzione di Nicola Vivarelli, alias Sirius. Riuscirà la fragile dama piemontese, che vede tutto dalla sua ottica di gelosia, a resistere e a sopprimere le proprie emozioni?

Per ciò che concerne Valentina Autiero, la dama torna nuovamente a ballare con il cavaliere Angelo, ma non sembra affatto entusiasta. Che la 45enne romana si stia accontentando? I telespettatori si domandano quale possa essere il motivo che ha spinto la Autiero a dare una nuova chance ad Angelo.