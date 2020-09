Uomini e donne, segnalazione su Nicola: ‘Era con una donna in hotel’

Colpo di scena a Uomini e Donne: è giunta una segnalazione su Nicola Vivarelli. Il cavaliere sarebbe stato beccato insieme ad una donna che non fa parte del parterre femminile del dating show.

A maggio scorso, Nicola Vivarelli (noto anche con il nome di Sirius) ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza televisiva per conoscere Gemma Galgani. Il suo arrivo nel dating show ha fatto molto parlare a causa della sua giovanissima età. Ma senza soffermarsi sulle opinione degli altri, il cavaliere ha cercato di corteggiare la dama torinese ma senza successo. Nonostante la sua conoscenza sia terminata già da diverse settimane, il 26 enne ha deciso di rimare per conoscere altre donne del parterre femminile.

Oggi è arrivata una segnalazione sul ragazzo e, a lanciare lo scoop, è una nota influencer , Deianira Marzano. Attraverso una serie di Instagram stories, la giovane ha rivelato che è stato avvistato insieme ad una donna in un hotel.

Stando a quanto affermato dalla nota influencer, Nicola Vivarelli è stato paparazzato insieme ad un’altra donna. Pare, inoltre, che non faccia parte della trasmissione:

“C’è Nicola in hotel con una donna che non è in trasmissione…Ci ha chiesto di non fare foto…”