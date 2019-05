Uomini e donne anticipazioni 24 maggio, la scelta di Angela

Uomini e Donne anticipazioni oggi 24 maggio 2019: Angela Nasti svela la sua scelta tramite Instagram, ecco le parole della tronista napoletana

Oggi andrà in onda il secondo e ultimo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e Donne. Stando alle ultime anticipazioni, la protagonista della puntata di oggi è Angela Nasti, scopriamo insieme quale sarà la sua scelta.

Angela Nasti scelta svelata in un Instagram Stories

Un importante novità per il dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. Il braccio destro della padrona di casa, Raffaella Mennoia, ha condiviso su Instagram un importante notizia: le scelta di Andrea, Angela e Giulia saranno trasmesse, per la prima volta nella storia del programma, in diretta. Maria De Filippi ha deciso di trasmettere l’epilogo finale della scelta in diretta per evitare i cosiddetti spoiler.

Per quanto riguarda il percorso della tronista napoletana, farà la sua scelta la prossima settimana. Due sono i corteggiatori che sono rimasti per le: Alessio e Luca. Il percorso all’interno della trasmissione non è stato privo di ostacoli ma c’è qualcuno che le fa battere di più il cuore. La notizia è trapelata tramite un Instagram Stories di un suo amico, ecco cosa ha detto la tronista.

Instagram Stories: la decisione della tronista napoletana

Il 31 maggio Angela Nasti farà la sua scelta tra Alessio e Luca. Nelle ultime ore circola in rete un video che sembrano svelare quale sarà la sua scelta. Un amico della tronista napoletana ha condiviso una Instagram Stories in cui sullo sfondo appare Angela Nasti che sembra dire:

“Io già l’ho fatta la scelta”

Poiché, come anticipato, le scelte dei tre tronisti saranno trasmesse in diretta molto probabilmente le sue parole hanno un altro significato. Dunque quale sarà la scelta tra Alessio Campoli e Luca Daffré. Lo scopriremo la prossima settimana.