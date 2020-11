Uno dei protagonisti di Uomini e Donne ha contratto il virus ed è al momento in isolamento domiciliare. Di seguito un aggiornamento sulle sue condizioni.

Scopriamo le condizioni di salute di uno dei protagonisti di Uomini e Donne.

Il pubblico di Uomini e Donne conoscerà perfettamente Nicola Mazzitelli, il 39enne originario di Cosenza che fa parte del parterre maschile della trasmissione di Maria De Filippi.

L’uomo è stato assente durante le ultime puntate del programma, facendo preoccupare tutti. Il motivo? L’uomo si aggiunge alla lista dei personaggi dello spettacolo che ha contratto il Covid-19.

A rivelarlo è lo stesso Nicola attraverso un post su Instagram, dove ha svelato di essere costretto, naturalmente, all’isolamento a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Mazzitelli (@mazzi8124)

Come da contratto con Uomini e Donne, l’uomo non potrà partecipare allo show fino a quando non starà bene e i suoi tamponi non risulteranno negativi.

Le condizioni di salute del cavaliere del trono over

Nicola Mazzitelli è in isolamento domiciliare e ha contratto il virus in maniera sintomatica:

“Farò il tampone, dopo deciderò cosa fare. Ci sentiamo quando starò meglio.”

Sì, perché il cavaliere del trono over non si sente affatto bene…

L’uomo torna a preoccupare e a commuovere i fan, come aveva già fatto quando aveva raccontato la sua terribile storia, segnata da un gravissimo incidente.

La situazione di Nicola è critica e nessuno sa quando l’uomo potrà tornare negli studi di Canale 5. Purtroppo il Covid-19 sta mettendo in ginocchio l’Italia e neanche i personaggi dello spettacolo sono immuni.

Non ci resta che augurare a Nicola una pronta guarigione e di tornare al più presto a intrattenere il pubblico di Mediaset!