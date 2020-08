Torna l’incubo dei contagi tra pseudo-vip e influencer partiti per la Costa Smeralda. Cresce il numero dei positivi al Covid-19 tra i protagonisti di Uomini e Donne.

Anche lui colpito dalla “maledizione” delle vacanze vip in Sardegna. Sono giorni intensi di tamponi e accertamenti medici, giorni di attesa per tutti i tronisti e le corteggiatrici di Uomini e Donne che hanno trascorso le vacanze vip in Costa Smeralda.

Il Covid seguita a mietere vittime tra i protagonisti degli show di Maria De Filippi. Dopo la notizia delle due ex corteggiatrici di Uomini e Donne, di cui si è resa nota la positività, è giunto l’esito del tampone dell’ex corteggiatore e tentatore Andrea Melchiorre.

Uomini e Donne, Andrea Melchiorre contrae il Covid durante le vacanze vip in Sardegna

Il trentaseienne romano, al contrario delle sue ex colleghe di trasmissione, non presenta sintomi e dichiara di stare bene. É obbligato a rimanere in isolamento domiciliare fintantoché i test non risulteranno negativi al virus.

Insomma, se fino al mese di luglio fa venivano additati tutti quegli influencer di ritorno dalla Grecia e da Ibiza, adesso sembrerebbe che il vero grande focolaio estivo sia la Sardegna.

Covid-19 in Sardegna: salgono i contagi tra vip e influencer

Come riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, nella regione Lazio sono stati trovati positivi ben 97 soggetti reduci dalle vacanze sarde. Nella regione Campania, invece, sono stati individuati nuovi 14 soggetti positivi al Covid-19, che erano di ritorno dalle vacanze a Cagliari.

Alla luce di questi dati allarmanti, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha tuonato così:

“Sulla base dei contagi che registriamo anche oggi, emerge un dato estremamente preoccupante per chi rientra dalla Sardegna”

Anche il fedele braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, aveva previsto tutto ciò: