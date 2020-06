Uomini e Donne, bomba in arrivo al Trono over: Pamela Barretta, colpo...

La dama pugliese è sempre più scalpitante e smaniosa di rivincita per le umiliazioni subite. Una nuova metaforica bomba scombussolerà gli equilibri nel caotico studio di “Uomini e Donne”.

Cosa sta succedendo nel movimentato studio di Uomini e Donne? È all’orizzonte un colpo di scena guidato da Pamela Barretta? Enzo Capo esiste ancora nella vita della dama? Sono questi i principali interrogativi che il pubblico di Maria De Filippi si sta ponendo.

Pamela Barretta ci è o si fa? Sembra proprio che la verace barese stia scavando una profonda trincea nella quale ci sarà posto solo per chi è disposto a morirci dentro. Tutti gli altri resteranno fuori.

La trentaseienne pugliese è solo all’inizio della sua personalissima rivolta. La dama del Trono over medita l’esplosione e non guarderà in faccia nessuno. La collera nei confronti di Enzo Capo è impetuosa e irrefrenabile.

Uomini e Donne, Trono over: la saga infinita di Pamela ed Enzo

Nelle precedenti puntate del dating show di Maria De Filippi, il pubblico ha assistito al lento e progressivo declino della liaison amorosa tra Pamela ed Enzo. I due partner hanno avuto degli incontri vis-à-vis che gli hanno permesso di confrontarsi e metter un punto definitivo alla loro ingarbugliata relazione.

Sebbene Pamela Barretta sembrasse interessata a salvare la loro love story, il quarantottenne campano è apparso di tutt’altro avviso. L’irremovibile Enzo Capo ha deluso le aspettative della sua ex, chiudendo definitivamente la saga del loro amore.

Dall’epilogo del rapporto tra Pamela ed Enzo, sul social network Instagram si è scatenato un vero e proprio botta e risposta, tra caustiche frecciatine e messaggi subliminali. La dama ha accusato l’ex cavaliere di aver avuto delle tresche con ragazze molto più giovani di lui.

Enzo Capo, reo di aver tradito Pamela Barretta, ha replicato alla dama rivolgendole le medesime accuse e coinvolgendo un altro protagonista della trasmissione, ossia Armando Incarnato. Ma ad oggi ecco che affiora l’ennesimo risvolto della vicenda.

Uomini e Donne, Trono over: Pamela Barretta annuncia una bomba?

“Meglio esplodere e diventare pop corn che vivere una vita da mais in scatola”

Al di là delle allegorie e dei esempi puerili, la storica dama di Uomini e Donne è realmente pronta ad una metaforica esplosione? La coppia, nella puntata di mercoledì 3 giugno, sarà nuovamente nello studio di Cinecittà. Il pubblico attende coup de théâtre e scoppiettanti sviluppi.