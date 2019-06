Uomini e donne anticipazioni, ecco chi saranno i tronisti di settembre

Uomini e Donne anticipazioni: scopriamo chi si siederà sul trono della trasmissione a settembre, ecco i probabili nomi

Da poco più di tre settimane il programma condotto da Maria De Filippi è terminato ma sul web circolano i nomi dei futuri tronisti.

Chi siederà sul trono a settembre?

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana. La trasmissione, ideata e condotto da Maria De Filippi, è nata nel settembre del 1996 ed inizialmente prevedeva che una coppia raccontasse la propria storia d’amore dinanzi al pubblico. Solo a partire dal 2001 si è trasformato in un format completamente dedicato alla ricerca della persona della loro vita. La coppia che si forma all’interno del dating show ha poi la possibilità di vivere la relazione al di fuori delle telecamere.

L’edizione di quest’anno è stata un vero successo per la moglie di Maurizio Costanzo che ha apportato grandi novità: la scelte in diretta tv, molto apprezzate dai telespettatori. Il motivo? Per evitare gli spoiler. Come ogni anno, si parla dei nomi di chi siederà sul trono rosso. Dopo le scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta c’è il totonomi sui probabili tronisti.

I nomi dei probabili tronisti

I fan del dating show di Canale 5 sono impazienti di scoprire quale sono i nomi dei tronisti che siederanno sul trono nella prossima edizione del programma. Tra questi si vocifera quello di Antonio Moriconi , ex corteggiatore di Teresa Langella:

“Sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L’essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta“

Inoltre, molto amata dal pubblico anche Klaudia Poznańska. Non c’è ancora la certezza su chi sarà il nuovo tronista di settembre.