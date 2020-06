Sirius smascherato, la mamma rivela la bugia su Uomini e donne: la verità sulla relazione tra Gemma eNicola Vivarelli

Sirius ancora al centro delle polemiche: la mamma del corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne rompe il silenzio

Continua a scatenare polemiche la grande differenza d’età tra la dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, e il cavaliere che la corteggia, Sirius alias Nicola Vivarelli.

Dopo i numerosi attacchi incassati dal giovane, la mamma ha deciso di rompere il silenzio e di esprimere la sua opinione in merito alla frequentazione in atto tra il figlio e Gemma.

L’interesse di Sirius per Gemma

La mamma di Sirius si è lasciata andare alle confessioni. Ha rivelato il momento esatto in cui il figlio le avrebbe rivelato il suo reale interesse per Gemma Galgani.

“Mi dice che va a Roma per un colloquio, mi svela che deve incontrare delle persone per lavorare su uno yacht, visto che le crociere sono ferme. Quel pomeriggio accendo la tv e lo trovo lì. Ha fatto la sorpresa sia a me e sia a nonna, lo abbiamo scoperto così.”

La madre di Nicola Vivarelli non si è mostrata minimamente preoccupata per la decisione del figlio, anzi, sembrerebbe aver colto tutto con grande entusiasmo. Una piccola bugia in fin di bene la sua.

“Da subito ho visto lo sguardo di mio figlio. Era felice!”

Le critiche a Sirius di Uomini e Donne

La madre di Vivarelli non è preoccupata neanche delle critiche nei confronti del figlio, che lo hanno messo al centro della bufera mediatica. Il giovane è, infatti, accusato di strumentalizzare Gemma per ottenere notorietà a fini di business.

La mamma di Sirius nega qualunque retroscena e l’esistenza della fantomatica fidanzata che è stata attribuita al giovane. L’unica cosa sulla quale sembra dissentire sono gli insulti nei confronti del ragazzo, cresciuto nel rispetto dei valori.

“Io sono orgogliosa di mio figlio! Non è perfetto, se sbaglia paga, ma è un ragazzo d’oro che conosce l’educazione.”

La donna ha aggiunto di non vedere l’ora di incontrare Gemma Galgani, che accoglierà a braccia aperte a casa sua.