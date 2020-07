Uomini e Donne, ex tronista ucciso a coltellate: il tremendo lutto nel programma

Uomini e Donne, ex tronista ucciso a coltellate: il tremendo lutto nel...

Un’aggressiona brutale che gli ha tolto la vita. L’ex tronista aveva raggiunto la popolarità nella versione spagnola del programma

Una terribile notizia ha sconvolto il pubblico di Uomini e Donne e in generale il mondo dello spettacolo. Un ex tronista del celebre dating show, infatti, è stato crudelmente assassinato.

La morte dell’ex partecipante del programma di incontri è una notizia choc che nessuno avrebbe voluto sentire…

La morte del tronista

In questi giorni, una notizia incredibile è diventata virale sul web, sconvolgendo tutti. La news si riferisce a un evento accaduto sabato scorso, quando un ex tronista di Uomini e Donne è stato brutalmente ucciso. L’uomo, infatti, è stato pugnalato a morte nelle prime ore della giornata, mentre si trovava a Torrent, una località all’interno di Valencia.

L’accoltellamento ha avuto luogo nelle vicinanze di un centro commerciale chiamato “Las Américas”: quattro persone, di cui due sono minorenni, sono state arrestate per il loro presunto coinvolgimento in questo terribile evento, come hanno confermato le fonti dell’inchiesta.

L’ex tronista del programma ha subito delle profonde ferite da taglio, a seguito di una violenta lite alla quale avrebbe preso parte assieme alle persone poi arrestate.

Un’unità di supporto vitale di base (SVB) e una SAMU si erano recate immediatamente sul posto, ma la vittima era già morta. Secondo il Centro di informazione e coordinamento di emergenza non ci sarebbe stato nulla da fare.

Chi era l’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista brutalmente assassinato si chiamava Daniel Menjibar e aveva 32 anni. Aveva partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne nel 2010.

Nelle foto appare sempre sorridente e ottimista. In alcuni scatti diffusi sul web è in compagnia degli amici, mentre sorseggia dei drink o viaggia in automobile. Una giovane vita si è spezzata e al pubblico di Uomini e Donne rimarrà soltanto il ricordo della sua partecipazione allo show.