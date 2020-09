Ecco com’è oggi Laura Lella, ex tronista di Uomini e Donne che venne cacciata da Maria De Filippi. Dopo 10 anni, la trasformazione.

Vediamo insieme com’è diventata oggi l’ex tronista Laura Lella, nota al grande pubblico soprattutto per aver scatenato l’ira funesta di Maria De Filippi, nel corso dell’edizione 2010 di Uomini e Donne.

Maria De Filippi infuriata la caccia dal programma

Molti di voi ricorderanno sicuramente Laura Lella come la tronista che venne cacciata dalla trasmissione di Uomini e Donne da Maria De Filippi in persona.

La donna aveva 24 anni all’epoca in cui fece letteralmente infuriare Queen Mary. Era l’edizione 2010, venne accusata di aver preso in giro il pubblico e il programma quando si disse non ancora pronta alla scelta.

Laura Lella sosteneva di provare qualcosa per un corteggiatore che aveva già eliminato e che non aveva voluto scegliere molte settimane prima, Federico D’Aguanno.

L’affermazione fece letteralmente inorridire Maria De Filippi, che cacciò Laura Lella tra gli applausi del pubblico in studio. A 10 anni di distanza, oggi, scopriamo com’è diventata.

La trasformazione di Laura Lella: eccola oggi

Laura Lella oggi ha 34 anni, vive a Verona e lavora in un ristorante-cocktail bar. Al suo fianco vi è il compagno Rony Shemtov, di 41 anni, che ha definito l’uomo della sua vita e con cui convive da oltre 6 anni.

Della vita privata di Laura Lella non si hanno moltissime notizie, anche perché la donna è presente sui social, ma ha la privacy importata come privata.

Secondo alcune fonti, l’ex tronista sarebbe diventata mamma di una bambina che quest’anno dovrebbe compiere 3 anni.