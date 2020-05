Karina Cascella sferra l’ennesimo attacco. Questa volta le povere vittime del suo spietato giudizio sono stati Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, popolare coppia del Trono over di Uomini e Donne.

Karina Cascella picchia durissimo e riporta alla realtà i telespettatori illusi. Dente avvelenato e valide motivazioni. Uno degli spunti che han scatenato la sua ultima cannonata social è stata la recente esterna realizzata da Gemma e Sirius, chiacchierata coppia del Trono over.

L’ex opinionista di Maria De Filippi non riesce a mordersi la lungua e, dopo aver visto il filmato dell’ultima esterna tra la Galgani e Vivarelli, ha sentenziato dall’alto del suo canale social. Il solito profluvio di insulti e parole di fuoco.

Karina Cascella si scaglia contro Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

Una clamorosa sbroccata, quella di Karina Cascella sull’affollato social network Instagram. Sulla sua pagina ufficiale, che vanta oltre 1 milione di followers, viene trasmesso di tutto. E così, in una recente story, la quarantenne napoletana ha tuonato così:

”Cosa penso IO di loro due? Io dico che stavolta Gemma si è completamente rincoglionit*. Con tutto il rispetto per i suoi 70 anni. Non si può fare una cosa del genere dai… Lei oggi conciata come una principessa, quell’altro che le diceva ‘Oh Gemma come sono emozionato’. Ma che roba è?”

Con la tipica e inappuntabile schiettezza che la contraddistingue, la verace Cascella si è pronunciata sulle ultime dinamiche avvenute tra la dama piemontese e il suo toyboy toscano. Uno sfogo pazzesco e visualizzazioni assicurate.

C’è poco da fare. La bizzarra coppia formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli tiene banco e non va giù neppure alla leggendaria ex opinionista di Maria De Filippi. Ma quale sarà la reazione delle due star del Trono over dinnanzi gli insulti gratuiti di Karina Cascella?