Come dimostrano le Instagram stories di Sammy Hassan, l’ex tronista Giovanna Abate si è imbattuta in un incidente hot che ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

L’ex protagonista di Uomini e Donne Sammy Hassan ha combinato qualcosa che i fan di Giovanna Abate non riescono proprio a tollerare. Il trentaquattrenne di origini egiziane non si è accorto di aver postato una Instagram story osè, sebbene in molti glielo abbiano fatto notare.

Un incidente hot ha mostrato fin troppo della sua nuova fidanzata. Giovanna Abate, infatti, è stata colta in un momento di pura privacy e, nonostante i fan lo abbiano segnalato, Sammy Hassan non ha rimosso il filmato.

Per meglio comprendere la dinamica dell’accaduto, occorre riavvolgere il nastro e procedere con ordine. La coppia di Uomini e Donne, che si trovava nell’abitazione di Giovanna, ha filmato una serie di Instagram stories e le ha caricate sul profilo social ufficiale di Sammy.

Le Instagram stories hot di Sammy Hassan: Giovanna Abate mostra gli slip

Il vulcanico vocalist di Uomini e Donne ha esordito ironizzando sul fatto di esser vestito dello stesso colore del sofà. Per dimostrare ciò ha inquadrato la poltrona, sulla quale in quell’istante era seduta Giovanna Abate.

Sfortunatamente non si è reso conto che la sua dolce metà si trovava in una posizione audace che lasciava intravedere gli slip. Giovanna Abate, che indossava una gonna, ha mostrato la sua sexy lingerie ai 262 mila followers di Instagram.

Sebbene l’incidente hot fosse del tutto evidente, l’ex protagonista di Uomini e Donne non ha rinunciato al video, il quale è finito online divenendo subito virale. Sammy Hassan non lo ha rimosso neppure dopo le ripetute segnalazioni degli instagramers.

Di per sé, questa non sembra esser una situazione creata ad hoc per far parlare di sé e infiammare i siti di gossip. Tuttavia sul profilo Instagram di Sammy Hassan è scoppiato un pandemonio: sono centinaia i commenti di indignazione che condannano la sua scelta.