In barba alle critiche degli haters, Nicola Vivarelli ha rivelato il suo genuino desiderio di relazione. Sembra che il magnetismo tra Gemma e Nicola sia divenuto potente e palpabile.

Un sentimento di viva affezione quello nutrito da Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. L’attrazione crescente dei due innamorati è divenuta, di fatto, evidente. La loro relazione sembra essere inebriante, stabile, intensa.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Nicola Vivarelli – in arte Sirius – ha rivelato che la storia d’amore con Gemma Galgani sia parte di un legame duraturo. Ha parlato di una connessione istantanea, di un legame intuitivo che accende il loro sentimento.

Le sue ambigue dichiarazioni hanno suggerito ai lettori che tra loro possa esserci una passione fisica, che siano sempre eccitati e, soprattutto, contenti di vedersi. Ma come esprimerebbero i loro sentimenti, le emozioni e i desideri Nicola e Gemma?

Uomini e Donne Magazine, l’attrazione tra Nicola e Gemma si concretizza?

Tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, il ventiseienne toscano ha rivelato di non avere la possibilità di essere costantemente presente nella routine giornaliera di Gemma. Per ovviare a tale problematica, ha trovato un escamotage per tenersi a stretto contatto:

“Abbiamo sempre la voglia di chiamarci, massaggiarci, videochiamarci, cosa che rende la distanza meno difficoltosa. Questo è un buon modo per sentirci più vicini. Non abbiamo ancora definito alcun progetto ma sicuramente c’è tanta voglia e volontà di organizzarci al meglio per poter trascorrere altri piacevoli momenti”

Desiderio ossessivo e smodato di soddisfare i loro piaceri? Macché. Secondo l’aitante toyboy della Galgani, l’amore perfetto non esiste ma si può provare a farlo durare, nonostante i chilometri di distanza.

La passione tra la dama e il suo spasimante ha una data di scadenza? Nella maniera più assoluta. A giudicare dall’intervista rilasciata dal marinaio, la lontananza li rende più affiatati. Come il seme ha bisogno di buio per germogliare, così anche la loro relazione.

Se poi tutto questo riesce a funzionare nella loro vita quotidiana, possono dire di aver raggiunto il loro obiettivo. In fondo il desiderio di una coppia non è mai scontato: non ci si desidera solo per il fatto di essersi scelti.