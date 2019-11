‘Riccardo non fa l’amore con Ida, lei finisce dallo psicologo’: il dramma intimo a Uomini e donne

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non fa l’amore con Ida e lei va dallo psicologo: problemi di intimità per la coppia del trono over

Una delle coppie più amate e discusse del trono Over di Uomini e Donne è quella formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due, dopo un lungo periodo lontani, hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. Dopo il bellissimo gesto del cavaliere che le ha scritto una lunga lettera in cui confessava di provare ancora qualcosa per lei, hanno lasciato lo studio per vivere la loro relazione lontano dai riflettori ma pare che le cose non procedano affatto bene.

Ida e Riccardo, problemi di intimità

Secondo quanto riportato dal portale di gossip il Vicolo delle News, il 23 novembre, si è registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il loro ritorno di fiamma ha fatto sognare numerosi telespettatori ma qualcosa sembra essersi spezzato per sempre. In studio, la coppia ha deciso nuovamente di confrontarsi e in questa occasione hanno mostrato di avere davvero delle divergenze caratteriali.

In studio entra prima Riccardo, mentre Ida disperata piange dietro alle quinte della trasmissione. Il cavaliere racconta di essere stato a Brescia ma le cose non sono andate come sperate e scoppia in lacrime. A questo punto entra anche la dama siciliana.

Uomini e Donne: la dama va dallo psicologo

Dal confronto emerge che uno dei tanti motivi per cui si trovano spesso a litigare è che che lui non riesce ancora ad avere rapporti intimi con lei. Riccardo sostiene che ciò è dovuto dal fatto che non cerca solo un rapporto fisico ma soprattutto una sintonia mentale.

Ad un certo punto, la dama di Brescia confessa di essere dovuta andare dallo psicologo perché soffre molto per questa tormentata storia d’amore. Dopo una lunga discussione, i due hanno annunciato la fine della loro relazione.