Come procede l’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan di “Uomini e Donne”? Rodolfo Salemi, ex protagonista del dating show, ha rivelato alcune salienti indiscrezioni.

Dopo essersi congedati dallo studio televisivo di Uomini e Donne, come procede il rapporto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan? In seguito alla loro avventura nel dating show di Maria De Filippi, i due partner sono pronti a godersi un’entusiasmante vita di coppia.

Dopo un emozionante percorso costellato da non poche indecisioni e perplessità, Giovanna e Sammy sembrano più felici che mai. Ma come stanno vivendo esattamente questi giorni post-scelta? Qui entra in gioco Rodolfo Salemi, amico della coppia.

Giovanna Abate e Sammy Hassan: la vita di coppia dopo “Uomini e Donne”

In una recente intervista Rodolfo Salemi, ex corteggiatore della tronista Mara Fasone e amico di Sammy Hassan, ha svelato alcune succose indiscrezioni sulla neo coppia Abate-Hassan. Riferendosi a Sammy, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha dichiarato quanto segue:

“Gli piace tantissimo. Sono stati insieme qualche giorno dopo la scelta e poi è dovuto andare via per il bambino. È stato accolto da tutta la famiglia di lei. Hanno iniziato a parlare dove andare in estate (…) Giovanna era quello che voleva. Tra l’altro lui, alcuni parenti, aveva avuto modo di conoscerli quando era andato al suo compleanno durante una esterna…”

Insomma, non sembrano esserci dubbi. Giovanna e Sammy sono coesi e invaghiti, a differenza di altre coppie di Uomini e Donne che hanno intrapreso strade differenti, già 48 ore dopo la scelta televisiva. Tra queste, annoveriamo l’ex tronista napoletana Angela Nasti e il suo corteggiatore Alessio Campoli.

Giovanna e Sammy, papabile coppia per Temptation Island Nip? Il ‘Salemi pensiero’

Rodolfo Salemi si è lasciato andare ad alcune considerazioni personali. Secondo il suo punto di vista, la coppia reggerebbe bene un’ipotetica partecipazione a Temptation Island Nip, nota trasmissione di Canale 5 firmata De Filippi.

Ecco che fioccano gli interrogativi: si tratta di una semplice ipotesi o di un vero e proprio progetto televisivo in cantiere? Cosa bolle in pentola? Al momento, però, tutto tace.