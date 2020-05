Uomini e Donne, Enzo Capo e gli scatti rubati: con chi è stato paparazzato

Enzo Capo, ex protagonista del Trono over di “Uomini e Donne”, non ci sta. Si difende dai rumors e dalle soffocanti insinuazioni.

Se non è un processo, poco ci manca. Enzo Capo, ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, è finito inesorabilmente al centro del gossip. Sarebbero emersi, infatti, alcuni scatti inediti che hanno suscitato non poche polemiche social.

Il quarantottenne campano è stato beccato in atteggiamenti teneri con una misteriosa ragazza. Una paparazzata in un bar che ha destato la morbosa curiosità degli aficionados di Uomini e Donne e che potrebbe far ingelosire la sua ex compagna Pamela Barretta.

Uomini e Donne, Enzo Capo contesta gli scatti rubati

Dopo la fine della love story con Pamela, Enzo avrebbe avuto un piacevole rendez-vous con una misteriosa signorina. I principali siti di gossip stanno montando un vero e proprio scoop, ma lui ha tempestivamente provveduto a difendersi dalle soffocanti insinuazioni:

“Sono stato pesantemente infangato e insultato solo ed esclusivamente per il fatto che fossi stato adescato da una ragazza che due giorni prima della trasmissione mi chiedeva di prendere un bicchiere di vino con lei. Io non mi sento con lei (Pamela ndr) dalla metà di aprile, per me il rapporto era chiuso quando fuori gli studi mi ha mandato a quel paese”

L’ex cavaliere del Trono over si dichiara single, ma rivendica prepotentemente la propria privacy e il diritto di frequentare altre donne:

“Per me, oggi, sono liberissimo di fare quello che voglio… O pretendete che mi chiuda a casa a piangere tutta l’estate? Ditemi voi”

Enzo Capo si è innervosito per l’assedio dei paparazzi e, dall’alto del suo profilo Instagram, ha proseguito la tiritera:

“Anche oggi ero al bar con una persona. Mi avete fotografato, mi avete taggato. E quindi? Non posso più uscire con nessuno? Non ho nulla da nascondere, io mi ritengo single (…) Non voglio stare qui a spiegare. Non devo dare spiegazioni a nessuno”

Appare del tutto evidente che il permaloso imprenditore napoletano non volesse far sapere alla sua ormai ex fidanzata, con la quale intrattiene un infinito botta e risposta, di essere in dolce compagnia.

Se ce ne fosse ancora bisogno, su una banale frequentazione come la sua, Enzo Capo ribadisce di non voler fornire spiegazioni a nessuno.