Uomini e Donne, la dama minacciata di morte: il drammatico sfogo sui social

La nota Dama di Uomini & Donne è stata recentemente vittima di minacce di morte. Il grido di denuncia sui social: ‘E’ Vergognoso!’

Uomini & Donne è una delle trasmissioni più amate e seguite dai telespettatori italiani.

A finire sotto la luce dei riflettori in queste ultime ore, una delle Dame del Trono Over, la quale ha dovuto fare di recente i conti con un pesantissimo attacco da parte di alcuni haters, dai quali ha ricevuto oltre che critiche e insulti anche minacce di morte.

Scopriamo insieme di chi si tratta, e tutti i dettagli sull’incresciosa vicenda.

La Dama del Trono Over minacciata di morte

La protagonista di questa tanto inquietante quanto incresciosa vicenda, è stata una delle Dame del Trono Over del dating show condotto da Maria De Filippi.

Si tratta di Ida Platano, la quale recentemente è tornata ad Uomini & Donne alla ricerca della sua anima gemella, dopo la fine della sua relazione con il Cavaliere Riccardo Guarnieri.

La Dama, ha voluto denunciare attraverso alcune stories sui social, di aver ricevuto messaggi che l’hanno turbata e ferita profondamente, in cui le si è arrivata ad augurare la morte.

‘Vai a morire’ si legge in uno dei messaggi, inviatole da una sua follower.

Il tristissimo sfogo

La Platano si è chiesto cosa abbiano le persone nella propria testa per spingersi a compiere determinati gesti nei confronti degli altri esseri umani.

‘La gente non sta bene’, dice la protagonista del noto dating show, che amareggiata e mortificata non sa darsi una spiegazione per azioni simili commesse senza alcuna pietà:

‘Che cosa avete al posto del cuore? Io dico vergognoso scrivere una cosa del genere a qualsiasi persona’

ha detto il noto volto di Uomini & Donne.

Infine la Dama, ci ha tenuto a far sapere a chi ha commesso una tale nefandezza che dovrà prendersi la responsabilità delle conseguenze.