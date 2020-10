U&d, Maria De Filippi incastra una corteggiatrice: costretta a dire la verità davanti a tutti

Caos a Uomini e Donne, Maria De Filippi ‘smaschera’ una corteggiatrice: ecco cosa è accaduto in studio nell’ultima puntata

Una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri, lunedì 12 ottobre. Nel corso di una discussione, la padrona di casa ha ‘smascherato‘ un corteggiatrice: ecco cosa è successo in studio.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro una corteggiatrice

Nel pomeriggio di ieri, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, lo storico programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento si è aperto, come di consueto, parlando di Gemma Galgani. La sua conoscenza con Biagio sta procedendo a gonfie vele, almeno per il momento.

Inoltre, si è anche parlato delle vicende che riguardano i nuovi tronisti, in particolare della frequentazione tra a Gianluca De Matteis e la sua corteggiatrice Camilla.

In questa occasione, è intervenuta la padrona di casa che, senza troppi giri di parole, si è scagliata contro la giovane.

Caos in studio

Durante la discussione, Maria De Filippi ha fatto una domanda a Lucrezia e le ha chiesto se a Camilla piace davvero Gianluca. La giovane romana ha immediatamente risposto precisando che, vista l’esterna, probabilmente tra loro due c’è feeling. ‘Penso di si, ho visto l’esterna. Erano molto affiatati’.

Molti si sono chiesti perché la conduttrice è intervenuta in quel modo. Da quanto emerso in studio, poi confermato anche da Michele, uno degli autori di Uomini e Donne, sembrerebbe che la Comanducci, in un momento di sfogo con la redazione, abbia fatto delle rivelazioni su alcune delle corteggiatrici.

Secondo quanto affermato dalla giovane, Camilla e Gabriella avrebbero detto che il tronista romano è un po’ troppo ‘moscio’:

‘Dopo la discussione, io sono andato a chiedere un suo parere, lei era arrabbiata e lei mi ha detto ‘lui parla con me così, quando poi si tiene a Gabriella e Camilla che, nei camerini, dicono di lui che è noioso’,

Le due donne hanno precisato di non aver mai detto queste cose. Il tronista non ha creduto alle parole di Lucrezia.