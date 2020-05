Chi è Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore 26enne di Gemma Galgani che a Uomini e Donne si celava dietro lo pseudonimo di Sirius

Scopriamo insieme tutti i segreti di Nicola Vivarelli!

Chi è Nicola Vivarelli

26 anni e originario di Forte dei Marmi, Nicola Vivarelli studia all’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, dopo di che si trasferisce a Londra.

Nella città inglese colleziona alcune esperienze lavorative e diventa anche modello, collaborando con un’agenzia pubblicitaria.

La principale attività del giovane è la marina. Vivarelli, infatti, è un marinaio, come è facile evincere anche dal suo profilo Instagram. Lavora, infatti, a bordo delle navi da crociera come terzo ufficiale e spesso carica scatti in divisa.

Grazie al suo lavoro, il ragazzo è spesso in viaggio in giro per il mondo, ma adesso ha deciso di fermarsi per partecipare a Uomini e Donne come cavaliere al trono over del programma di Maria De Filippi.

L’incontro con Gemma Galgani

Vivarelli si è approcciato con il dating show, e in particolare con la dama Gemma Galgani, durante la fase di Uomini e Donne chiamata “Corteggia con le parole”, ideata dagli autori del programma per sopperire alle esigenze dell’emergenza sanitaria italiana.

Durante quella fase, l’uomo si celava dietro lo pseudonimo di “Sirius” e iniziava a corteggiare Gemma Galgani, attraverso alcuni messaggi destinati alla dama torinese.

Ora che il programma di Canale 5 ha ripreso con il tradizionale format, nonostante vengano rispettati i dovuti accorgimenti per contrastare i contagi, Nicola si è palesato in studio con l’intenzione di conoscere la Galgani in maniera più approfondita.

I suoi messaggi erano riusciti a fare breccia nel cuore della dama torinese, che ha scelto di proseguire con la frequentazione, nonostante la grande differenza d’età.

Proprio la differenza di età è stato uno degli argomenti principali della puntata andata in onda lunedì 4 maggio 2020, durante la quale tutti i presenti (dame, cavalieri, opinionisti) si sono mostrati increduli che un ragazzo così giovane potesse voler corteggiare una donna molto più grande di lui.