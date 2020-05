Uomini e Donne, chi è Angelo? Carriera, vita privata e curiosità

Chi è Angelo di Uomini e Donne, il nuovo cavaliere del dating show condotto da Maria De Filippi, che ha catturato l’attenzione delle dame

Scopriamo insieme tutte le informazioni relative al nuovo cavaliere del programma di Canale 5, Angelo di Uomini e Donne!

Chi è Angelo di Uomini e Donne

Da un po’ di tempo un nuovo arrivo nel dating show di Canale 5 ha attirato l’attenzione delle dame in studio e del pubblico: stiamo parlando di Angelo di Uomini e Donne.

L’uomo sembra essere avvolto nel mistero e infatti nessuno sembrerebbe avere particolari informazioni sulla sua persona.

Ciò che è chiaro è che il cavaliere sia originario della Sicilia, in particolare di Catania. Non sono noti neanche età e altri dati personali, ma, all’apparenza, sembrerebbe un giovane molto sportivo e divertente.

Appare come un uomo all’antica, per cui sono importanti i valori di una volta. Il bel cavaliere si è messo immediatamente in mostra grazie alla sua simpatia e al sorriso magnetico che lo contraddistingue.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è noto che dopo una convivenza durata diversi anni, avrebbe avuto altre storie e attualmente sarebbe single da circa 6 mesi.

L’incontro con Valentina Autiero

In studio, Angelo di Uomini e Donne ha espresso immediatamente il suo interesse nel trovare una donna “folle”, in grado di tenergli testa.

Ha riconosciuto queste caratteristiche nella dama Valentina Autiero, che ha avuto l’intenzione di conoscere profondamente. Nonostante la simpatia iniziale fosse sembrata reciproca, il loro rapporto sembrerebbe essersi già concluso.

La Autiero, infatti, ha sentito Angelo in via telefonica, ma tutto l’interesse nei suoi confronti è sembrato svanire immediatamente.

Una volta in studio, la donna ha dichiarato:

“Quando finisco una telefonata, di solito sento se ho un pensiero, voglia di sentirlo, vederlo… il giorno dopo, oltre una chiamata di simpatia, ho sentito che non avevo quell’interesse”.

Angelo non si è mostrato concorde con queste affermazioni e ha mostrato rancore nei confronti della dama.