Uomini e Donne, cavaliere fa cilecca a letto e la dama lo smaschera: Sei gay?

Uomini e Donne trono over, l’imbarazzante confessione in studio: un cavaliere fa ‘cilecca’ e la dama lo smaschera.

Imbarazzante rivelazioni dentro le mura di Uomini e Donne. Pare che uno dei protagonisti del trono over abbia fatto cilecca: cala il gelo in studio.

Il dating show sentimentale, ideato e condotto da Maria De Filippi, è iniziato da poco più di tre settimane e già non mancano colpi di scena. Tutto è iniziato quando la padrona di casa ha invitato Costantino al centro dello studio per avere un confronto con Iolanda, la dama conosciuta ad Uomini e Donne.

I due hanno da poco intrapreso una frequentazione e dopo diverse uscite, l’uomo ha rivelato che gli piace molto ma tra loro due già sembrano esserci ‘problemi intimi‘.

L’imbarazzante confessione di Iolanda

Entrata nello studio, la dama ha deciso di rivelare alcuni dettagli inediti del loro rapporto. La donna ha affermato che Costantino è un uomo molto riservato a cui non piacciono molto i baci passionali e.

Fino ad oggi,infatti, si sono scambiati solo qualche bacio a stampo. Il cavaliere ha precisato che si tratta di una affermazione inesatta: non ama fare smancerie in pubblico in quanto non è più un ragazzino. Ma non è finito qui: Jolanda ha deciso di parlare di un episodio piuttosto intimo.

Il cavaliere fa cilecca

La coppia pare sia andata oltre al semplice bacio a stampo. Jolanda, infatti, ha raccontato che hanno trascorso una notte insieme. Ma qualcosa sembra essere andato storto: pare che tra loro non c’è stato il giusto trasporto. Senza troppi giri di parole la dama gli ha chiesto: “Sei gay?”

Parole, queste, che hanno immediatamente scatenato la reazione del pubblico. Inoltre, pare che siano intenzionati a porre fine alla loro frequentazione.