L’ex dama del dating show di Maria De Filippi si è innamorata perdutamente di un celebre conduttore tv e, attraverso il suo profilo social, lo ha reso di dominio pubblico.

C’è un importante conduttore televisivo italiano che è diventato l’oggetto dei pensieri, dei sogni e dei desideri più o meno reconditi di Barbara De Santi, ex protagonista del Trono over di Uomini e Donne.

Il cuore della cinquantunenne mantovana batte per qualcuno di veramente unico. Un personaggio irraggiungibile, un amore irrealistico ma non per questo impossibile. Barbara De Santi si è perdutamente invaghita di un conduttore televisivo italiano, che idealizza e pensa come un’ossessione.

Barbara De Santi apre il suo cuore ad un noto conduttore televisivo

La storica rivale di Gemma Galgani è particolarmente attiva sui social network e interagisce con i suoi seguaci da parecchi anni ormai. Ed è proprio con loro che la De Santi ha condiviso una parte di un’intervista rilasciata da un celebre presentatore italiano: Massimo Giletti.

Nell’estratto dell’intervista in questione, l’esimio conduttore di La7 ha parlato di se stesso affermando quanto segue:

“Fedele solo ai piaceri… L’unico problema è trovare un partner che non si innamori di te…”

Ammaliata dal carisma e dalla personalità di Massimo Giletti, l’ex protagonista del Trono over ha aggiunto:

“Io mi candido, adoro come affronta i contenuti e amo la sua testa (…) Devo dire che è anche molto bello…”

Una dichiarazione esplicita, alla luce del sole, inequivocabile. La De Santi si è resa conto di essere perdutamente innamorata di Giletti. Per lei il cinquantottenne torinese rappresenta una figura maschile intellettualmente stimolante.

L’ex dama di Uomini e Donne non ha negato di vedere in Massimo Giletti l’uomo perfetto, capace di soddisfare la sua sete d’amore. È inoltre presente una forte componente erotica: la De Santi ha infatti ammesso di trovare il conduttore estremamente affascinante.

Ma al di là della sua plateale dichiarazione, il presentatore saprà dell’esistenza della dama? Si sa, innamorarsi di un vip significa invaghirsi di un personaggio inavvicinabile, idealizzato e ancorato nel suo mondo inaccessibile.