Uomini e Donne, anticipazioni: Sophie contro gli uomini, tornano le sfilate

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, che vedranno il ritorno delle sfilate e varie eliminazioni.

La passerella del dating show si accende, mentre Sophie elimina gran parte dei suoi corteggiatori.

Anticipazioni Uomini e Donne, tornano le sfilate

Uomini e Donne torna su Canale 5 con varie novità che faranno sì che il pubblico a casa rimanga letteralmente incollato allo schermo della tv!

La trasmissione di Maria De Filippi, in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, ha unito il trono classico e quello over per agevolare le registrazioni, divenute complesse a causa del Covid-19.

Per questo, per la prima volta, anche i giovani tronisti e corteggiatori assisteranno a una modalità già consolidata nel trono over, quella delle sfilate.

Le competizioni su stile e outfit tornano, infatti, a caratterizzare i pomeriggi del dating show di Maria De Filippi, e vedranno protagonisti dame e cavalieri del parterre over.

Sophie Codegoni fa piazza pulita dei suoi corteggiatori

Le prime a calcare la passerella saranno le donne, che verranno giudicate dai cavalieri e da Tina Cipollari sul tema “Sono una donna, non sono una santa.”

Le dame del trono over dovranno dare prova di tutta la loro sensualità, ma non classe, senza scadere in volgarità che potrebbero essere giudicate male dai votanti.

In base alle anticipazioni, a vincere la prima gara sarà la bionda Carlotta Savorelli: al secondo posto si classificherà il volto più celebre del trono over, Gemma Galgani.

La donna non concorderà con il verdetto della giuria e lo contesterà apertamente, sollevando qualche polemica.

Ultime, ma non meno importanti, le anticipazioni del trono classico del programma tv.

La protagonista indiscussa, Sophie Codegoni, deciderà di fare piazza pulita dei suoi corteggiatori, eliminando tutti quelli ai quali non è interessata.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, non rimane altro che sintonizzarsi su Canale 5, alle ore 14.45!