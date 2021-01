Uomini e Donne, anticipazioni: frequentazioni, dietrofront e novità

Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate del dating show di Canale 5, in base agli spoiler trapelati nelle ultime ore.

Uomini e Donne torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi, che lasceranno ampio spazio al trono classico e a quello over.

In particolare, nei prossimi appuntamenti ci saranno nuovi sviluppi per Roberta Di Padua, Riccardo Guarneri, Aurora Tropea e molti altri.

Una dama farà dietrofront, una coppia verrà accusata di essersi messa d’accordo, mentre un’altra ancora proseguirà con la sua frequentazione.

Questo e molto altro nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, in onda, come sempre, alle 14.45 su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandra fa dietrofront

Nel prossimo appuntamento di Uomini e Donne, ampio focus verrà dedicato a Giancarlo, che sta portando avanti la sua frequentazione con Alessandra.

Il cavaliere del trono over, però, sta conoscendo anche Aurora Tropea, anche se sostiene sia in amicizia. Per la dama, invece, a quanto pare no.

Secondo molti, invece, i due si sarebbero messi d’accordo per allungare il brodo all’interno della trasmissione.

Proprio per questa ragione, Alessandrà si mostrerà restia a proseguire con la frequentazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: un passo avanti per Roberta e Riccardo

I telespettatori di Uomini e Donne assisteranno anche al proseguimento della liaison tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

La dama e il cavaliere sono riusciti a creare un legame più solido di quello che avevo instaurato qualche anno fa, perlopiù basato sull’attrazione fisica.

Adesso, i due si sentono sempre e si vedono una volta a settimana, nonostante i dubbi di Roberta, che teme che il loro rapporto non riesca a svincolarsi dall’amicizia.

Sembra quindi superata la crisi scoppiata qualche tempo fa, quando Ida Platano era tornata in studio e li aveva indotti ad allontanarsi.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5.