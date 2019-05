Uomini e donne anticipazioni 23 maggio, l’ex corteggiatore di Giulia rivela la scelta

Uomini e Donne anticipazioni oggi 23 maggio 2019: un ex volto della trasmissione di Maria De Filippi svela la scelta di Giulia, ecco le sue parole

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, la puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena, ecco il motivo.

Uomini e Donne: rivelate le date delle scelte

Il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha annunciato sul suo profilo Instagram un importante novità riguardante la trasmissione di Canale 5. La scelta di Giulia, Andrea e Angela non saranno trasmesse in prima serata come è successo lo scorso febbraio. La redazione del programma, per evitare spoiler, ha deciso trasmettere l’epilogo finale del percorso dei tronisti in diretta. Raffaella Mennoia ha anche rivelato la data: mercoledì 29, Giovedì 30 e Venerdì 31 Maggio.

La prima scelta che andrà in onda su Canale 5 non è ancora stata rivelato. Tuttavia, i numerosi fan de dating show di Maria De Filippi pensano che il prima sarà Andrea Zelletta, seguito da Angela Nasti e Giulia Cavaglià.

L’opinione di Flavio Barattucci sui social

Per quanto riguarda il percorso di Giulia Cavaglià un ex volto della trasmissione ha espresso la sua opinione in merito a quello che sarà la sua scelta. In particolare, sui social i numerosi fan della tronista torinese non hanno nascosto sui social di avere ancora molti dubbi in merito alla decisione di Giulia Cavaglià. Un suo ex corteggiatore, Flavio Barattucci, sul suo account ufficiale di Instagram ha espresso la sua opinione in merito al percorso della tronista torinese. In particolare, l’ex corteggiatore ha affermato che non vede alcun trasporto con ambedue corteggiatori di Giulia.

“Non so…Non vedo trasporto in nessuno dei due casi…

Quale dei due corteggiatori sceglierà, tra Manuel e Giulio? Lo scopriremo tra pochi giorni.